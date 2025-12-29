Ветераны СВО из Люберец и их семьи побывали на новогоднем спектакле «Щелкунчик»

Музыкальный спектакль посетили активисты отделения Ассоциации СВО из Люберец. Мероприятие приурочили к наступающему Новому году.

Театральный спектакль создан по мотивам одноименной знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Главные герои постановки противостояли Мышиному королю и в финале сюжета радовались торжеству света и справедливости.

«Для наших семей — это особенно важный и трогательный праздник. Возможность всем вместе провести этот предновогодний вечер, увидеть счастливые глаза детей, разделить с ними радость от чудесной сказки — бесценна. Такие мероприятия дают силы, напоминают о самом светлом и объединяют», — прокомментировал заместитель руководителя люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин.

Также каждый юный зритель получил сладкий новогодний подарок.