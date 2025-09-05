Ветерану СВО из Люберец приобрели средства для реабилитации
Участник спецоперации из Люберец Николай Баев получил тяжелое ранение на передовой. По инициативе руководства городского округа для него закупили медицинское оборудование.
За помощью обратились родственники военнослужащего. После в гости к ветерану приехал глава городского округа Владимир Волков.
«Со своей стороны стараемся максимально оказывать помощь. В квартире установили электрический подъемник для ванной и туалетной комнат, медицинскую функциональную кровать, закупили и передали семье аппарат для отсасывания мокроты у лежачих больных», — сказал Владимир Волков.
Также Николаю вручили членскую карту отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в Люберцах. Сейчас боец проходит период восстановления. Его поддерживает жена Ольга и боевые товарищи.
