Депутат из Люберец передал партию гуманитарной помощи в ДНР

Муниципальный депутат, руководитель футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов передал бойцам интернациональной бригады «Пятнашка» автомобиль с капсульной бронезащитой. В рамках визита он также встретился с мэром Донецка Алексеем Кулемзиным.

«Передал командиру интернациональной бригады „Пятнашка“ Ахре Авидзбе автомобиль с капсульной бронезащитой Б2, маскировочные сети от волонтерского объединения „Малаховские берегини“, подарочные издания книг об истории Люберец и военных подвигах наших земляков от администрации округа», — сообщил Дмитрий Кудинов.

Также в рамках рабочего визита в ДНР депутат встретился с мэром Донецка Алексеем Кулемзиным.

«Город отметил свой день рождения и День шахтера. Передал от имени главы городского округа Люберцы Владимира Волкова поздравления жителям Донецка, подарки и сувениры от ФШ „Спартак“», — добавил депутат.

В рамках встречи обсудили планы развития спорта на территории ДНР и ряд проектов патриотической направленности.