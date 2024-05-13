Спецоперация 13 мая 2024, 22:32 Ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода России Ветеран ВМФ из Херсонской области заявил, что 30 лет ждал прихода России Freepik

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Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах заявил, что 30 лет ждал прихода России. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Я один раз принимал присягу своей Родине, она у меня одна», — сказал он.

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Мужчина начал служить в Советской армии на Черноморском флоте, а потом его перевели на Балтику. Когда распался Советский Союз, он отказался принимать присягу на Украине.

Росгвардейцы поздравили моряка с Днем Черноморского флота. По словам пенсионера, он ежегодно поднимал в памятные даты советский военно-морской флаг. Бывший военный не боялся преследования от властей Украины. В этом году мужчина решил вывесить на День ВМФ также российский флаг.

«Распался СССР, он все время мне говорил: это временное явление, все вернется на круги своя. Придут наши <…>. Отчаяние такое было, что мы с Крымом не попали», — заявила жена Бульбаха Екатерина.

Ранее ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер заявил, что жители Авдеевки 10 лет ждали прихода российской армии. Он объяснил, что большинство беженцев, с которыми публицист общался, счастливы. Люди рады, что «русские пришли».