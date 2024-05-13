13 мая 2024, 22:32
Ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода России
Ветеран ВМФ из Херсонской области заявил, что 30 лет ждал прихода России
Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах заявил, что 30 лет ждал прихода России. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
«Я один раз принимал присягу своей Родине, она у меня одна», — сказал он.
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Мужчина начал служить в Советской армии на Черноморском флоте, а потом его перевели на Балтику. Когда распался Советский Союз, он отказался принимать присягу на Украине.
Росгвардейцы поздравили моряка с Днем Черноморского флота. По словам пенсионера, он ежегодно поднимал в памятные даты советский военно-морской флаг. Бывший военный не боялся преследования от властей Украины. В этом году мужчина решил вывесить на День ВМФ также российский флаг.
«Распался СССР, он все время мне говорил: это временное явление, все вернется на круги своя. Придут наши <…>. Отчаяние такое было, что мы с Крымом не попали», — заявила жена Бульбаха Екатерина.
Ранее ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер заявил, что жители Авдеевки 10 лет ждали прихода российской армии. Он объяснил, что большинство беженцев, с которыми публицист общался, счастливы. Люди рады, что «русские пришли».
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