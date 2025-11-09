Ветеран СВО из Люберец развернул флаг Ассоциации на глубине в Черном море

Символическое погружение с аквалангом совершил участники отделения Ассоциации ветеранов СВО из Люберец Олег Золотухин. Он установил флаг на глубине 6,5 метра.

Погружение прошло в районе мыса Меганом в Крыму. Оно состоялось в рамках участия Олега в образовательной программе «СВОяКУЛЬТУРА». Ее провели в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».

«Этим погружением мы завершили наше пребывание в Крыму. Это был мощный и символичный жест — показать, что память о подвиге наших ребят и верность своим принципам непоколебимы как на земле, так и на море», — прокомментировал Олег Золотухин.

В программе также поучаствовал ветеран из Люберец Владимир Земсков. Мужчины смогли познакомиться с ведущими экспертами в области искусства, литературы и музыки, получить новые знания и творческие навыки.

Ранее мы рассказывали о том, что силач из Люберец помог ветерану СВО установить мировой рекорд по буксировке яхты.