Силач из Люберец помог ветерану СВО установить мировой рекорд по буксировке яхты

Ветеран специальной операции и атлет Федерации силового экстрима России Евгений Иванов, лишившийся ног после ранения, 7 ноября смог сдвинуть с места и протянуть по воде многотонную яхту. Его тренировал знаменитый силач из Люберец Сергей Агаджанян.

Спортивное событие прошло возле причала клуба «Rоyal Yacht Club» в Москве.

Вес судна превышал 50 тонн, а дистанция, которую спортсмен преодолел, работая исключительно руками, составила шесть метров 43 сантиметра. Буксировка заняла одну минуту 25 секунд.

Для Евгения Иванова это не первый впечатляющий результат: он известен как действующий мировой рекордсмен в дисциплине перемещения тяжелой техники, а также как глава тульского отделения объединения «СВОИ».

Весной этого года во время выполнения боевых задач он получил тяжелое ранение из-за удара вражеского беспилотника, после чего прошел долгий путь восстановления.

Новое спортивное достижение Иванов и Федерация силового экстрима России посвятили Дню народного единства и всем бойцам, участвующим в специальной операции.

Подготовкой спортсмена занимался «Русский Халк» Сергей Агаджанян — многократный мировой рекордсмен в тяге крупногабаритной техники. Он помогал прорабатывать механику старта, делился тактикой буксировки и лично проводил тренировки, объясняя, как правильнее всего «сорвать» судно с места.

Зафиксировал рекорд руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко. Комментируя итог, Сергей Агаджанян подчеркнул значимость поступка.

«Евгений Иванов как участник СВО является героем „нашего времени“, который не ищет легких путей чтобы показать силу духа и волю нашего народа! Буксировка любого плавсредства является непростой задачей даже для опытных спортсменов, не говоря о том, что Евгений срывал и тянул яхту по канату одними руками!» — отметил «Русский Халк».