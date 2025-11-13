Ветеран СВО из Люберец освоил работу с искусственным интеллектом и SMM-стратегии

Заместитель руководителя люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин завершил интенсивный курс повышения квалификации «Стратегия и практика ведения соцсетей для руководителя». Обучение было инициировано вице-губернатором Московской области Марией Нагорной и направлено на освоение ветеранами современных цифровых инструментов для эффективной публичной деятельности.

В рамках курса эксперт Николай Чесноков научил участников работать с искусственным интеллектом: создавать с его помощью текстовый и визуальный контент, а также анализировать статистику для повышения эффективности продвижения.

«Современные цифровые навыки открывают для нас новые возможности для общения, просвещения и поддержки друг друга. Осваивать новые технологии всегда интересно, особенно когда видишь реальную пользу для дела», — поделился Николай Чернобровкин.

Всего в обучающей программе приняли участие 60 руководителей и заместителей отделений Ассоциации из разных муниципалитетов региона. По итогам обучения все они получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.