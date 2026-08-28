Вещие сны трижды спасли жизнь российскому бойцу

Герой России Григорьев с позывным Тута рассказал, как вещие сны спасли ему жизнь

Находясь в украинском тылу, Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута увидел три вещих сна и избежал смерти. Он рассказал об этом ТАСС .

В первый раз ему явились во сне погибшие сослуживцы. Один из них показал место, где следует быть осторожней. Позже именно там Григорьева засек украинский дрон.

Следующие два вещих сна Тута увидел на пятый день в тылу противника. На экране телефона, который в реальности вышел из строя, показалось фото жены и дочери, а также время 14:26.

«Я проснулся и понял, что это меня предупредили родные: именно в это время надо мне уходить. <…> Враги проходили мимо меня максимум в пяти метрах, я их слышал, они меня не заметили», — рассказал боец.

Тем же вечером ему приснились замерзшие дети. Старший сын сказал, что они не протянут до утра. Григорьев проснулся и сменил укрытие, а то место, где он ночевал, через полтора часа подорвали.

Тута провел в тылу шесть дней. На пути к российским позициям его атаковали украинские дроны.