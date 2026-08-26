Российский боец чудом спасся после шести дней в тылу противника

По возвращении из тыла противника Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута едва не принял украинский дрон за российский и в последний момент увернулся от сброшенных гранат. Боец рассказал об этом в интервью ТАСС .

Тута провел шесть дней в украинском тылу. Он отказался от помощи, чтобы уберечь сослуживцев, и пошел к российским позициям своими силами. Маршрут боец определял по сигнальным выстрелам каждые 10 минут. В конце пути за ним увязался украинский дрон.

«Слышу шумит, посмотрел — дрон. Включил рацию, на последнем дыхании батарейка, спрашиваю: „Кондрат, возле арки это твой дрон?“ — „Нет, это врага“. Как только он это сказал, дрон сбросил на меня гранату», — рассказал мужчина.

Он увернулся от первой гранаты и побежал к ангару на позициях ВС России. Затем дрон сбросил вторую — тоже мимо. Григорьев уцелел и вышел на сослуживцев.

Ранее Минобороны рассказало о подвиге рядового Николая Добычина. Он вытащил бойцов из горящей машины.