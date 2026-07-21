Ura.ru: существовало поверье, что в ночь на 22 июля можно увидеть вещие сны

22 июля 2026 года в календаре значится несколько необычных и значимых дат. В России вспоминают защитников неба Москвы, а в мире празднуют День мозга, День находок и День гамака. Православные чтят память Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского, написало Ura.ru .

День защитников неба Москвы

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года немецкая авиация попыталась атаковать Москву, но встретила мощное сопротивление. Советские войска использовали около 600 истребителей, 800 зенитных орудий и другие средства для защиты столицы. Это был первый массированный авианалет на Москву во время Великой Отечественной войны, и он был успешно отражен.

Всемирный день мозга

С 2014 года 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Инициатива принадлежит Всемирной Федерации неврологии, цель которой — привлечь внимание к здоровью головного мозга. В этот день проводятся конференции и форумы, где специалисты делятся последними достижениями в области неврологии.

22 июля празднуется Международный день бокса. В 2017 году в Москве прошла массовая тренировка, в которой участвовали более трех тысяч спортсменов. Руководили тренировкой олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко. Мероприятие было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а Чинг-Куо Ву, президент Международной ассоциации бокса (AIBA), предложил сделать 22 июля Международным днем бокса.

День Панкратия и Кирилла

На Руси 22 июля пробуют первые огурцы и занимаются сбором черники. Этот день известен также как Панкратий-огуречник, Кирилл-рассадник, Черничный день или Ягодник. Считалось, что в этот день черника наделяется уникальными целебными свойствами. Из собранной черники готовили варенье, компоты, выпекали пироги.

Также в этот период существовало поверье, что в ночь на 22 июля можно увидеть вещие сны. Их старались запомнить и разгадать, но делиться ими до обеда не рекомендовалось, чтобы сон сбылся.