«Весь этот бетон ничего не стоит». ВСУ не помогут ни бункеры, ни укрепления

ВСУ начали готовиться к обороне Орехова — возводят там укрепрайоны с подземными бетонными бункерами. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что удержать позиции украинская армия все равно не сумеет.

«Вспомните Авдеевку, Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.). Ведь эту территорию укрепляли, начиная с 2014 года. Особенно Авдеевку если возьмем», — обратил он внимание.

Борзенко напомнил, что при освобождении этих населенных пунктов ВС России не применяли авиабомбы ФАБ и КАБ. Применение подобных снарядов, по его словам, гарантирует практически полное разрушение любых сооружений.

«Мы обрабатываем территорию этими бомбами, которые не столь дорого стоят. Это не ракеты. И потом идут штурмовики, которые просто начинают освобождать населенные пункты», — пояснил собеседник 360.ru.

Сейчас, добавил он, любые попытки ВСУ что-либо предпринять практически бесполезны, в первую очередь, из-за отсутствия времени для оборудования серьезных укреплений.

«Потому что это надо делать годами. А во-вторых, потому что весь этот бетон сейчас уже ничего не стоит после того, как мы начали применять тяжелые бомбы», — заключил Борзенко.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отмечал, что украинские боевики возводят аналогичные укрепления в Запорожском районе на подступах к Запорожью.