Удар ФАБ-3000 уничтожил склад ВСУ в ДНР

Для атаки бойцы использовали фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

«Авиационным ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив», — рассказали в Минобороны.

Военкор Андрей Руденко накануне сообщил о применении самой мощной неядерной авиабомбы ФАБ-9000 по позициям в ВСУ в Волчанске.

Однако эксперты усомнились в использовании этого оружия — вопросы вызвала техника сброса бомбы. Позже журналистка Ольга Скабеева со ссылкой на Минобороны отметила, что ВС России применили ФАБ-1500.