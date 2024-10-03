Удар ФАБ-3000 уничтожил склад ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили склад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кадры атаки показала пресс-служба Минобороны.
Для атаки бойцы использовали фугасную авиабомбу ФАБ-3000.
«Авиационным ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив», — рассказали в Минобороны.
Военкор Андрей Руденко накануне сообщил о применении самой мощной неядерной авиабомбы ФАБ-9000 по позициям в ВСУ в Волчанске.
Однако эксперты усомнились в использовании этого оружия — вопросы вызвала техника сброса бомбы. Позже журналистка Ольга Скабеева со ссылкой на Минобороны отметила, что ВС России применили ФАБ-1500.
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