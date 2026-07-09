Весь Энергодар остался без света из-за атаки ВСУ на энергосистему
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью остался обесточен из-за украинской атаки по энергосистеме за пределами города. Об этом заявил глава администрации Энергодара Максим Пухов в беседе с РИА «Новости».
«Город полностью обесточен. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников питания», — сказал он.
До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что аварийные отключения электричества коснулись значительной части региона.
Как отметил Пухов, авария, из-за которой Энергодар остался без света, случилась за городом. Сейчас специалисты занимаются восстановительными мероприятиями. По планам электроэнергию восстановят сегодня вечером.
Ранее, 7 июля, Евгений Балицкий заявил, что трое жителей Энергодара получили ранения в результате украинского удара. ВСУ атаковали гражданский автомобиль.