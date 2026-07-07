Трое жителей Энергодара получили ранения при новой атаке ВСУ

Две женщины и мужчина пострадали в Энергодаре от действий ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, при атаке на гражданский автомобиль получили различные ранения 48-летний мужчина и 35-летняя женщина. Кроме того, госпитализация потребовалась 73-летней местной жительнице.

Кроме того, в Васильевке погиб один человек и пострадали четверо, в Михайловке молодой человек получил смертельные ранения и скончался в больнице. Еще один человек погиб в Приморском округе, а в Михайловском госпитализировали местного жителя.

«Враг продолжает наносить удары по мирным людям и инфраструктуре. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких», — заявил Балицкий.

В воскресенье Запорожская область частично осталась без света после удара по энергетическим объектам.