Весь электротранспорт встал в Одессе из-за отключения света

Мэр Одессы Труханов сообщил об остановке работы электротранспорта в городе

В Одессе приостановил работу электротранспорт. Об этом написал мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что на маршруты вышли дополнительные автобусы. Светофоры работают только на ключевых перекрестках и получают питание от альтернативных источников.

Все городские больницы и часть котельных перевели на резервные источники питания. Однако некоторые мощные котельные остались без резервного электроснабжения из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о повреждениях на своих теплоэлектростанциях в нескольких регионах страны. На Украине действует режим экстренных отключений электроэнергии.

Массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса, нанесли российские военные.