Весь электротранспорт встал в Одессе из-за отключения света

В Одессе приостановил работу электротранспорт. Об этом написал мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что на маршруты вышли дополнительные автобусы. Светофоры работают только на ключевых перекрестках и получают питание от альтернативных источников.
Все городские больницы и часть котельных перевели на резервные источники питания. Однако некоторые мощные котельные остались без резервного электроснабжения из-за отсутствия достаточно мощных генераторов.
Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил
о повреждениях на своих теплоэлектростанциях в нескольких регионах страны. На Украине действует режим экстренных отключений электроэнергии.
Массированный удар
по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса, нанесли российские военные.
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