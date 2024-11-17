ДТЭК сообщил о повреждении ТЭС в нескольких регионах Украины

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о повреждениях на своих теплоэлектростанциях, расположенных сразу в нескольких регионах страны. Сейчас на Украине действует режим экстренных отключений света.

«Мощная атака на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате серьезно повреждено оборудование станций», — отметили в компании.

Точное количество пострадавших станций и их расположение не сообщается.

Минобороны подтвердило, что российские военные нанесли массированный удар высокоточными боеприпасами большой дальности по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. В Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Ровно и Кривом Роге прогремели взрывы.