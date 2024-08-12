Вертолеты Ми-28 и Ка-52 «Вихрями» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

Ми-28 и Ка-52 поразили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье

Фото: РИА «Новости»

ВКС России ударами вертолетов Ми-28 и Ка-52 ликвидировали живую силу ВСУ в приграничном районе  Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 и Ми-28 в ночное время суток нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, автомобильной и бронированной военной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что удар наносили управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заранее разведанным целям. После этого экипажи выпустили тепловые ловушки, совершили противоракетный маневр и успешно вернулись на площадку вылета. Разведка доложила, что все указанные цели успешно уничтожили.

Ранее стало известно, что российские войска захватили технику НАТО в Курской области.

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