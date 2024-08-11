Кадыров: бойцы России захватили у ВСУ технику образца НАТО в Курской области

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ захватили у ВСУ в Курской области трофейное оружие и разную технику натовского образца. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

«Наши бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений», — написал чеченский лидер.

По его словам, военные России обладают высокими навыками, современной боевой техникой и оружием. Благодаря этому они быстро, эффективно и чисто решают поставленные задачи.

Кадыров отметил, что военные полка вместе с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили «колонну» укронатовской техники» и живую силу противника. Выживших националистов бойцы РФ заблокировали. Как объяснил глава Чечни, «уже понятна их дальнейшая судьба».