Российские войска захватили технику НАТО в Курской области

Кадыров: бойцы России захватили у ВСУ технику образца НАТО в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ захватили у ВСУ в Курской области трофейное оружие и разную технику натовского образца. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Наши бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений», — написал чеченский лидер.

По его словам, военные России обладают высокими навыками, современной боевой техникой и оружием. Благодаря этому они быстро, эффективно и чисто решают поставленные задачи.

Кадыров отметил, что военные полка вместе с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили «колонну» укронатовской техники» и живую силу противника. Выживших националистов бойцы РФ заблокировали. Как объяснил глава Чечни, «уже понятна их дальнейшая судьба».

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