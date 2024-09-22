Вертолет ВС России поразил украинских боевиков в Курской области

Российские военные нанесли очередной удар по позициям ВСУ в Курской области. Цель поразил экипаж Ми-28нм, сообщила пресс-служба Минобороны.
Министерство опубликовало кадры боевой работы.
Удар пришелся по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области. Разведчики подтвердили, что все цели удалось уничтожить.
Украинские боевики ведут обстрелы в том числе и с территории Сумской области. Администрация Глухова — города, находящегося в 10 километрах от курской границы, сообщила об эвакуации местных жителей. Власти вывезли почти треть местного населения. Эвакуацию также объявили в Свессах и Эсмани.
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