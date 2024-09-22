Вертолет ВС России поразил украинских боевиков в Курской области

Минобороны сообщило об ударе вертолета Ми-28 по позициям ВСУ в Курской области

Министерство опубликовало кадры боевой работы.

Удар пришелся по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области. Разведчики подтвердили, что все цели удалось уничтожить.

Украинские боевики ведут обстрелы в том числе и с территории Сумской области. Администрация Глухова — города, находящегося в 10 километрах от курской границы, сообщила об эвакуации местных жителей. Власти вывезли почти треть местного населения. Эвакуацию также объявили в Свессах и Эсмани.