Почти треть жителей покинула город в Сумской области

Из города Глухов в Сумской области эвакуировали почти треть жителей. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Расположенный на севере области 30-тысячный город находится в 10 километрах от российской границы.

«В городе Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей», — отметили в администрации.

В сентябре украинские власти объявили эвакуацию трех населенных пунктов Шосткинского района Сумской области: Глухова, Свессы и Эсмани. Причину переселения жителей местная администрация не озвучила.

Ранее российские войска поразили в Сумской области американскую ракетную установку HIMARS. По комплексу выпустили ракеты из «Искандера». Цель находилась в населенном пункте Шапошниково, в 10 километрах от Сум.

Минобороны опубликовало видеозапись с ударом. По данным оборонного ведомства, ВС России также уничтожили два автомобиля охраны и расчеты ракетного комплекса. В пресс-службе добавили, что от РСЗО после атаки осталась только воронка.