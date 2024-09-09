Жителей трех населенных пунктов Сумской области решили эвакуировать

Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию из трех населенных пунктов Шосткинского района. Об этом сообщили «Известия».
«В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: из Глухова, Свессы и Эсмани», — заявила пресс-служба администрации.
Причину переселения жителей власти не уточнили. Проведение первого этапа эвакуации обсудили участники выездного заседания координационного штаба.
В мае из-за участившихся обстрелов власти объявили о «преждевременной добровольной эвакуации» из Белопольской и Ворожбянской общин. Спустя месяц командующий объединенными силами Украины Сергей Наев призвал жителей всех приграничных населенных пунктов Сумской области уехать в более безопасное место. Он назвал сумское направление наиболее опасным в зоне вооруженного конфликта.
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