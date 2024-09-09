Жителей трех населенных пунктов Сумской области решили эвакуировать

Администрация Сумской области объявила эвакуацию из Глухова, Свессы и Эсмани

Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию из трех населенных пунктов Шосткинского района. Об этом сообщили «Известия» .

«В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: из Глухова, Свессы и Эсмани», — заявила пресс-служба администрации.

Причину переселения жителей власти не уточнили. Проведение первого этапа эвакуации обсудили участники выездного заседания координационного штаба.

В мае из-за участившихся обстрелов власти объявили о «преждевременной добровольной эвакуации» из Белопольской и Ворожбянской общин. Спустя месяц командующий объединенными силами Украины Сергей Наев призвал жителей всех приграничных населенных пунктов Сумской области уехать в более безопасное место. Он назвал сумское направление наиболее опасным в зоне вооруженного конфликта.