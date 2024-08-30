Вертолет Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

МО: экипаж Ми-28НМ ракетами уничтожил бойцов и бронетехнику ВСУ под Курском

Фото: РИА «Новости»

Экипаж армейского вертолета Ми-28НМ авиаракетами уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Ракетами ударили по разведанным вражеским целям. После этого экипаж вернулся на площадку вылета. Как доложила разведка, личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Ранее российские десантники огневым налетом ликвидировали разведгруппу ВСУ численностью 22 человека севернее курского населенного пункта Снагость.

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте