Российские десантники ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области

Десантники ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 22 человек в Курской области

Военнослужащие 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ численностью 22 человека в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российского силового ведомства. В распоряжение агентства передали видео с уничтоженными вражескими разведчиками.

«Разведгруппа из 22 военных, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожена севернее населенного пункта Снагость Курской области огневым налетом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ», — сообщил собеседник агентства.

До этого генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские артиллеристы подбили танк ВСУ на Курском направлении, а бойцы отряда «Аида» из спецназа «Ахмат» — две боевые бронированные машины.

Ранее появилась информация, что в Курской области создадут новый добровольческий отряд «Барс — Курск», чтобы обеспечить безопасность в восьми отселенных районах и на других территориях региона.