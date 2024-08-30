Российские десантники ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области

Десантники ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 22 человек в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ численностью 22 человека в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российского силового ведомства. В распоряжение агентства передали видео с уничтоженными вражескими разведчиками.

«Разведгруппа из 22 военных, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожена севернее населенного пункта Снагость Курской области огневым налетом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ», — сообщил собеседник агентства.

До этого  генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские артиллеристы подбили танк ВСУ на Курском направлении, а бойцы отряда «Аида» из спецназа «Ахмат» — две боевые бронированные машины.

Ранее появилась информация, что в Курской области создадут новый добровольческий отряд «Барс — Курск», чтобы обеспечить безопасность в восьми отселенных районах и на других территориях региона.

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