Президент России Владимир Путин после нападения ВСУ на его новгородскую резиденцию способен вернуть Украину в каменный век. Об этом американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале .

По его словам, игра Украины с красными линиями России грозит серьезными последствиями. Российские власти могут приравнять украинские к террористам, следовательно, изменятся и методы военной борьбы.

«На российского президента нападать нельзя. Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями», — подчеркнул Мартьянов.

Он добавил, что россияне будут теперь называть ВСУ террористической организацией, которой украинская армия по факту и является. Украина как государство будет уничтожена, а затем Россия решит, что делать с ее остатками.

Ранее турецкий политолог Энгин Озер допустил, что в Москве могут посчитать нелегитимным нынешнее украинское правительство и отказаться подписывать мирное соглашение с президентом Владимиром Зеленским.