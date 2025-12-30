Политолог Озер: Кремль может признать руководство в Киеве нелегитимным

Попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина назвали самоубийственной. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер.

«Попытка киевского правительства атаковать резиденцию президента во время мирных переговоров может быть названа только самоубийственной», — сказал он.

По его словам, что Россия усилит меры по сдерживанию подобных «глупых атак» после возможного прекращения огня на Украине.

Озер также допустил, что Кремль может счесть нынешнее правительство в Киеве нелегитимным и отказаться от подписания мирного соглашения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что боевики ВСУ выпустили более 90 дронов, попытавшись атаковать новгородскую резиденцию Путина. Власти ОАЭ поддержали Россию после атаки БПЛА. Они осудили «гнусное нападение» на резиденцию российского лидера.