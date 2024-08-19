План Украины по Курской области является вершиной глупости. Такое заявление сделал отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам военного, Россия не откажется от своих условий ради переговоров с Украиной.

«Это просто верх глупости!» — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что Украина лишь испортила свои переговорные позиции. Властям страны следует ожидать более жесткого ответа от российской стороны.

Газета The Economist сообщила, что Украина не уведомила своих западных союзников о подготовке к рейдам в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский сделал все, чтобы скрыть от Запада операцию и поставил США перед фактом вторжения в Курскую область.

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что из-за атаки ВСУ на российский регион Украина лишилась последнего шанса на сохранение государства.