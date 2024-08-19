Украина не стала уведомлять своих западных союзников о том, что она готовилась к рейдам в Курской области. Об этом сообщила газета The Economist .

Источник издания в украинском Генштабе рассказал, что главком ВСУ сделал все, чтобы скрыть от Запада готовящуюся операцию. Он просто поставил США перед фактом вторжения войск в Курскую область, указали в газете.

Военных перебросили к границе под предлогом подготовки к отражению наступления. По информации издания, среди боевиков ВСУ появились подозрения, когда им неожиданно выдали новое снаряжение.

«Они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, представляли собой российские деревни», — добавили в газете.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что из-за атаки на Курскую область Украина лишилась своего последнего шанса на сохранение государства. По его мнению, ситуация стала для украинцев критической, поэтому им придется начать переговоры.