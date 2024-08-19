Киевский режим утратил последний шанс на сохранение своего государства после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявил в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, украинцы сейчас находятся на грани, так как ситуация для них уже критическая. Киеву срочно нужен мир, но руководство страны сделало все, чтобы лишить себя этого шанса.

«Они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», — заявил Меркурис.

Аналитик считает, что Украина надеялась получить преимущество во время возможных переговоров с Россией, поэтому ВСУ атаковали Курскую область. Но в результате действия президента страны Владимира Зеленского и его команды разгневали влиятельные государства, выступающие за мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее британские журналисты сообщили, что операция в российском пограничье прошла на фоне слухов о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.