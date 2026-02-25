Для разрешения украинского конфликта необходимо продолжать дипломатические усилия. На это указал вице-президент США Джей Ди Вэнс телеканалу Fox News .

«Решение этого вопроса заключается в продолжении дипломатических усилий», — подчеркнул он.

По словам Вэнса, США добились успеха в переговорном процессе как с Россией, так и с Украиной и продолжат эту работу.

В Женеве 17–18 февраля состоялся очередной раунд переговоров между Россией, Украиной и США. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время.

По словам главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, переговорщики достигли прогресса.

Бывший замминистра Индии Канвал Сибал заявил, что Европейский союз стал препятствием для мирного урегулирования, вмешиваясь в переговоры между Россией и Украиной.