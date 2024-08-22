Венгрия осудила Украину за нападение на Курскую область

Помощник премьера Венгрии Гуйяш негативно оценил атаку ВСУ на Курскую область

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш осудил атаку Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области в ходе выступления на правительственном брифинге. Трансляцию вел телеканал М1.

Гуйяш отметил, что позиция венгерского правительства по украинскому конфликту не изменилась. Власти Венгрии продолжат выступать за прекращение огня и начало мирных переговоров между Россией и Украиной, добавил он.

«Все, что противоположно — в том числе то, что сейчас происходит — мы считаем неправильным и плохим», — отметил представитель администрации Виктора Орбана.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что после визита Виктора Орбана в Киев и Москву все главы правительств стран Евросоюза получили план по установлению мира на Украине. Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто называл условия для начала мирных переговоров.

Молочные войны. Ведьма Урсула дождалась великого китайского ответа

Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье

Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области

Ministry of Defense of Ukraine

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте