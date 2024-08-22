Венгрия осудила Украину за нападение на Курскую область

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш осудил атаку Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области в ходе выступления на правительственном брифинге. Трансляцию вел телеканал М1 .

Гуйяш отметил, что позиция венгерского правительства по украинскому конфликту не изменилась. Власти Венгрии продолжат выступать за прекращение огня и начало мирных переговоров между Россией и Украиной, добавил он.

«Все, что противоположно — в том числе то, что сейчас происходит — мы считаем неправильным и плохим», — отметил представитель администрации Виктора Орбана.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что после визита Виктора Орбана в Киев и Москву все главы правительств стран Евросоюза получили план по установлению мира на Украине. Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто называл условия для начала мирных переговоров.