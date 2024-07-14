Сийярто: переговоры по Украине начнутся, если США, ЕС и КНР выступят за мир

Переговоры между Россией и Украиной станут возможными, если главные политические столпы — США, Евросоюз и Китай — вместе выступят за мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Политик обозначил трех мировых игроков, которые могут повлиять на ситуацию.

«Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны <…> также проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира, а не эскалации [конфликта]», — заявил венгерский министр.

Сийярто отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан в своем вояже на Украину, в Россию и США преследовал миротворческие цели.

Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями киевских властей и их союзников. Варианты у НАТО заканчиваются, считает аналитик Александр Марковский.