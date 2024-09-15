Великобритания показала карту аэродромов России в зоне досягаемости ракет Storm Shadow

Times: переданные ВСУ ракеты Storm Shadow могут долететь до 14 аэродромов России

В радиусе поражения ракет Storm Shadow, которые Великобритания может позволить использовать Украине для ударов по России, находится 14 аэродромов. Карту российских взлетно-посадочных полос, которые могут попасть под огонь, показала газета The Times .

Пять экс-министров обороны и бывший премьер-министр призвали британские власти даже без поддержки США разрешить Украине использовать свои ракеты Storm Shadow большой дальности для нанесения ударов по территории России. Они предупредили нынешнего премьер-министра, что любая задержка «придаст смелости» президенту Владимиру Путину.

«Отказ сделать шаг сейчас сделает Великобританию „умиротворителем“ Кремля», — написал журналисты со ссылкой на политиков.

Попытки отложить разрешение они назвали пренебрежением своим долгом и отметили, что нет никаких мыслимых оснований для задержки.

Украина продолжает надеяться, что западные покровители позволят ей бить вглубь России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил лично просить у американского лидера Джо Байдена такое разрешение.