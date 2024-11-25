Вели себя как вандалы. Жительница Курской области рассказала об обстрелах и грабежах ВСУ

Украинские боевики вели себя в Курской области как вандалы, похищая из домов технику, деньги, разбивая окна. Об этом рассказала военным следователям жительница деревни Никипеловка в Кореневском районе, сейчас находящаяся в эвакуации в Нижегородской области.

«Такие обстрелы были <…> У меня забор ходуном ходил. Я уже не могла <…> Мы вообще последние уехали. Я не хотела — ну, старые люди, вы знаете <…> Не хочется уезжать из своего родного дома, своего родного края. Но пришлось», — заявила она.

Накануне женщина попросила знакомых забрать вещи из ее дома, но ей сказали, что там ничего не осталось, все разграбили.

Женщина рассказала, что никто в деревне не думал, что эвакуация затянется надолго, все уезжали налегке. Пострадавшая поблагодарила нижегородцев за теплый прием.

Ранее жительница Семеновки рассказала, что ВСУ украли из ее дома теплые вещи и бытовую технику.