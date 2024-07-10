Глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» рассказал об успехах армии РФ на Донецком направлении. По его словам, российские войска уверенными шагами продвигаются к Нью-Йорку и Дзержинску.

«Сейчас мы смотрим, как отодвигается (от Горловки — прим. ред.) линия фронта. Мы видим, буквально ежедневно фиксируем, что у наших военнослужащих есть успехи», — заявил Пушилин.

По его словам, все же некоторые сложности у российских военных имеются, так как вражеская артиллерия пока дотягивается до Горловки.

На прошлой неделе стало известно об отходе ВСУ из Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что у Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка — Очеретино.