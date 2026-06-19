Российские военные ударом беспилотника «Герань» уничтожили важный энергетический объект боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Кадры объективного контроля уничтожения важного энергетического объекта в районе населенного пункта Золочев Харьковской области с применением БПЛА „Герань“», — заявило ведомство к видео с моментом нанесения удара.

Ранее стало известно, что ВСУ несут значительные потери под Сумами. За прошлые сутки ВС России продвинулись сразу на 19 участках, углубившись в оборону до 500 метров. Источник в силовых структурах уточнял, что бои идут в Новой Сечи, Иволжанском, Писаревке и на прилегающих к этим населенным пунктам территориях.

До этого бойцы Южной группировки войск взяли под контроль село Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.