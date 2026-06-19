Расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны Украины понесли значительные потери под Сумами. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Подразделения российской группировки «Север» в Сумском районе за минувшие сутки продвинулись на 19 участках, углубившись в оборону противника до 500 метров.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Стецковке существенные потери понесли расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

Он добавил, что бои ведут в Писаревке, Иволжанском, Новая Сечь и прилегающих к этим населенным пунктам территориях.

Ранее стало известно, что украинское командование перебросило силы специальных операций в Сумскую область. Причина — огромные потери ВСУ на этом участке.