Минобороны сообщило об освобождении села Рай-Александровка в ДНР

Российские войска освободили село Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль Южной группировки войск.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

В Константиновке штурмовые группы Южной группировки ведут активные бои в юго-западной части города. Российские военные освободили 98 зданий, а также за сутки уничтожили более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что за июнь бойцы «Севера» уничтожили более 30 складов ВСУ под Харьковом.