Украинская армия скоро может сдать один из самых важных городов на фронте — Красноармейск. Об этом сообщил британский телеканал Sky News .

«Украинская оборона важнейшего города Красноармейска, которая держалась более года, подходит к концу, поскольку российское наступление выдавливает украинцев», — заявили журналисты.

Как отметил эксперт отдела оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Марины Мирон, ситуация для Украины в Красноармейске стремительно ухудшается, потому что армия России взяла под контроль пути снабжения и открыла зону поражения с помощью БПЛА.

Если российские войска освободят этот город, то для них откроется путь к другим важным точкам, например, к Краматорску и Славянску.

Ранее британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдает приказы, которые в итоге обернутся массовыми потерями при обороне Купянска. По его словам, некоторых украинских подразделений буквально ждет «казнь через децимацию».