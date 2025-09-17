Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдает приказы, ведущие к массовым потерям при обороне Купянска. Об этом заявил британский журналист Уоррен Торнтон в своей публикации в социальной сети X .

«Некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию», – заявил журналист, ссылаясь на два анонимных источника в украинской армии.

Торнтон напомнил, что в Древнем Риме децимация была высшей мерой наказания для легионеров. Каждого десятого солдата распинали за мятеж или трусость.

По мнению журналиста, современный аналог этого наказания сейчас скрывают украинские командиры. Сырский планирует перебросить каждого десятого бойца с других участков фронта под Купянск.

«Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута», – предупредил Торнтон.

Он отметил, что командиры уже жалуются на катастрофическую нехватку сил. Источники Торнтона считают, что эта переброска еще больше ослабит оборону на других участках.

Согласно расчетам, более 15 тысяч человек снимут с текущих позиций, и «любой ценой» отправят на защиту Купянска.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов заявил, что командование ВСУ перебросило наиболее подготовленные подразделения в район Красноармейска, ослабив другие участки фронта. По его словам, таким образом ВСУ способствовали продвижению российских подразделений на других направлениях.