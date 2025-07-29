«Вашингтон-то проглотит». Военкор предупредил о риске удара ВСУ по Москве

Украинские боевики могут нанести массированный удар ракетами и беспилотниками по Москве, если российские власти проигнорируют новый двухнедельный ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент и член общественного совета при Минобороны России Александр Сладков.
«Я уверен, что мы не обратим внимание на приказ президента США. Вашингтон-то проглотит, а Киев может организовать массированную воздушную атаку Москвы», — сказал он.
Сладков отметил, что в этом случае Россия ответит еще более мощным ударом по Украине.