«Вашингтон-то проглотит». Военкор предупредил о риске удара ВСУ по Москве

Сладков не исключил, что Киев ударит по Москве ракетами и беспилотниками

Украинские боевики могут нанести массированный удар ракетами и беспилотниками по Москве, если российские власти проигнорируют новый двухнедельный ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент и член общественного совета при Минобороны России Александр Сладков.

«Я уверен, что мы не обратим внимание на приказ президента США. Вашингтон-то проглотит, а Киев может организовать массированную воздушную атаку Москвы», — сказал он.

Сладков отметил, что в этом случае Россия ответит еще более мощным ударом по Украине.

Ранее ВСУ заподозрили в попытке атаковать еще один регион России. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, речь идет о Брянской области.