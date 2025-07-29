Военный эксперт Дандыкин: ВСУ могут готовить атаку на Брянскую область

Украинские боевики могут совершить попытку атаки на Брянскую область. Об этом в разговоре с News.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«ВСУ могут готовить пакость на границе России, некий „мини-Курск“ где-нибудь в Брянской области, попытаются прорваться. <…> Исходя из ситуации это будет самоубийственная попытка», — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что эти планы вражеской стороны не увенчаются успехом. Он отметил, что российская армия улучшила свои позиции на на Запорожском и Ореховском направлениях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал об успехах военнослужащих ВС России на территории Кременских лесов в Луганской Народной Республике.