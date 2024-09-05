«Вам придется извиниться». Российский военкор обратился к Алаудинову

Российский военный корреспондент Марат Хайруллин обратился с претензией к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Журналист опубликовал видеообращение в Telegram-канале .

Поводом стали слова генерала в адрес военкора. Алаудинов назвал Хайруллина «великим сказочником» из-за заявлений о преимуществе России по количеству дронов.

«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — заявил журналист.

Он напомнил, что является добровольцем: с 2014 года и в 2022-м с оружием в руках приходил защищать Родину. Хайруллин потребовал от Алаудинова не оскорблять его по надуманным предлогам.

Командир «Ахмата» ранее заявил о победе России в спецоперации. У страны нет других вариантов, кроме как выиграть в конфликте с Украиной, добавил он.