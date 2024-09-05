«Уже выиграли». Командир «Ахмата» заявил о победе России в СВО

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Россия уже победила в спецоперации

Россия уже победила в специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«В данной СВО мы уже выиграли», — сказал он.

Алаудинов отметил, что для Москвы нет других вариантов, кроме как выйти победителем из конфликта с Украиной.

Он добавил, что россиянам нужно бросить все силы для достижения успеха.

Генерал-майор также рассказал, что украинские боевики из-за огромных потерь занимались подтягиванием новых сил и ресурсов, поэтому в Курской области «была такая тишина». Он подчеркнул, что вновь прибывших на российские земли солдат ВСУ ждет аналогичная судьба.