В Подольске загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА
Воробьев: в Подольске произошло возгорание склада Wildberries после атаки БПЛА
В результате атаки украинских беспилотников в Подольске зафиксировали возгорание склада Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«В момент атаки сотрудников вывели в укрытие, никто из них не пострадал», — написал он.
Воробьев уточнил, что в Домодедове произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет.
Повреждения зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции. В Воскресенске повреждения получили отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее Воробьев сообщил о трех пострадавших в результате беспилотной атаки .