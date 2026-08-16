В Подольске загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА

Воробьев: в Подольске произошло возгорание склада Wildberries после атаки БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников в Подольске зафиксировали возгорание склада Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В момент атаки сотрудников вывели в укрытие, никто из них не пострадал», — написал он.

Воробьев уточнил, что в Домодедове произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Повреждения зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции. В Воскресенске повреждения получили отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Воробьев сообщил о трех пострадавших в результате беспилотной атаки .