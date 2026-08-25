В зоне СВО стали использовать новый комплекс противодействия БПЛА «Поле-31»

В зоне специальной военной операции начали использовать новую отечественную систему РЭБ «Поле-31», разработанную для обороны объектов, машин и бойцов от ударных и разведывательных дронов. Ее работа заключается в подавлении навигационных спутниковых сигналов. Об этом сообщил представитель компании-производителя НПО «Киловатт» в беседе с ТАСС .

«Станция противодействия БПЛА „Поле-31“ начала поступать в зону спецоперации», — сказал собеседник журналистов.

Радиус действия «Поля-31» — от двух километров. В компании отметили, что станция глушит сигналы GPS, Beidou, Glonass, Galileo, Beidou и Glonass. Частотные диапазоны — 1162–1300 мегагерц и 1550–1630 мегагерц.

При эксплуатации комплекс устанавливают на возвышенности, чтобы обеспечивать защиту от дронов для военной и энергетической инфраструктуры, агросектора, промышленности, энергетических объектов.