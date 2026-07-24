«Выжигает все, что можно»: как СВЧ-комплексы превращают беспилотники в груду металла

В России активно обсуждаются перспективы применения мощных сверхвысокочастотных комплексов для борьбы с беспилотниками. Эти системы, способные выжигать электронную начинку дронов, рассматриваются военными экспертами как новое слово в противовоздушной обороне ближнего радиуса. О том, чем СВЧ-оружие отличается от привычных средств РЭБ и почему оно считается будущим ПВО, в беседе с ведущей 360.ru Региной Понамаревой рассказал военный эксперт, политолог и специалист по международным конфликтам Евгений Михайлов.

РЭБ и СВЧ: в чем разница Михайлов провел четкую грань между уже ставшими традиционными средствами радиоэлектронной борьбы и новыми СВЧ-технологиями. По его словам, классические системы РЭБ лишь создают помехи и сбивают с толку электронные системы, тогда как СВЧ-излучение действует кардинально иначе. «Ну, во-первых, средства радиоэлектронной борьбы, они просто сбивают с толку электронные системы, делают помехи. Скажем так, если нам вдруг нужно посадить какой-нибудь очень красивый дрон и его изучить, то как раз самое необходимое это район. А СВЧ выжигает, просто уничтожает мозги любого электронного оборудования. И это очень перспективное направление, которое у нас уже развивалось», — объяснил Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

Главное преимущество СВЧ-комплексов, по мнению эксперта, заключается в возможности поражения целых роев беспилотников одновременно. И в нынешних условиях такое оружие приобретает важное значение.

Сейчас на фоне того, что очень невыгодно выцеливать конкретно один дрон, при том, что сейчас уже фактически появляются роевые дроновые системы, то здесь СВЧ нам очень сильно поможет. Ведь по площадям она будет выжигать мозги сразу большому количеству беспилотных летательных систем. Вот разница. Нарушение работы или же полное уничтожение. РЭБы — это нарушение работы, а СВЧ — это полное уничтожение мозгов. Евгений Михайлов военный эксперт, политолог и специалист по международным конфликтам

Принцип действия СВЧ-комплекса эксперт сравнил с обычной микроволновкой, только с гораздо большей мощностью. Речь идет о мощном импульсе, который мгновенно разогревает и выжигает все электронные компоненты внутри аппарата. «Эти приборы, которые планируются и делаются, они, конечно, покрупнее, и там мощность волн гораздо больше. Но да, оно там варится. Представляете, у нас там (в микроволновой печи — прим. ред.) поставили на минуту, и оно горячее. А здесь мощный импульс, как из микроволновки, попадает в беспилотный летательный аппарат, или же в БЭК. И, конечно, выжигает все, что можно», — рассказал Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

Где и как можно применять СВЧ-комплексы Подобные установки, по мнению эксперта, могут использоваться повсеместно — от защиты стратегических объектов до размещения на кораблях и авиационных платформах. Раньше эти разработки считались малоперспективными, но тактика боевых действий кардинально изменилась, и теперь дешевые дроны уничтожают дорогостоящую технику.

Подобные технологии могут использоваться везде. Можно ставить блоки с подобной технологией где-нибудь в районе НПЗ, в районе важнейших инфраструктурных объектов. И дело в том, что это уже разрабатывалось и по большому счету ранее считалось не очень перспективным, но в силу того, что сейчас изменилась тактика ведения боевых действий, когда дешевыми дронами идет уничтожение дорогостоящей техники, по большому счету СВЧ сейчас — это будущее нашей системы ПВО. Ее можно ставить и на корабли, и на несущие летательные аппараты, самолеты, истребители. Это очень эффективное оружие в перспективе. Евгений Михайлов

В России уже есть подобные разработки, в частности комплекс дистанционного разминирования «Листва». Правда, там используется несколько иная чувствительность и мощность, но сам факт существования таких систем подтверждает состоятельность технологии. Новые же СВЧ-комплексы, о которых идет речь, будут работать как большая микроволновка, испепеляющая электронику мощным электромагнитным импульсом. Главное отличие от «Листвы» — универсальность и способность поражать любые объекты, а не только заминированные участки.

Фото: РИА «Новости»

Беспилотное будущее и роль СВЧ-технологий Будущее военных конфликтов, по мнению эксперта, именно за беспилотными летательными системами. Уже сейчас один боец может управлять несколькими дронами, а против слабо оснащенных армий достаточно всего пары хорошо подготовленных операторов.

Действительно будущее за беспилотными летательными системами. Один боец может ввести до 10-12 дронов. А против какого-нибудь латино-африканского батальона может воевать один-два бойца хорошо оснащенных. Если брать страны, где нет достаточно нормальных армейских подразделений. Евгений Михайлов