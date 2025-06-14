От полученных в зоне СВО ранений скончался замком отряда «Барс-32» Олег Семов

На поле боя в зоне СВО скончался от полученных ранений заместитель командира добровольческого отряда «Барс-32» батальона имени Судоплатова Олег Семов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Олег стоял у истоков создания народного ополчения Запорожской области, служил заместителем командира в добровольческом отряде „Барс-32“ батальона имени Судоплатова. Искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области. У Олега осталось трое детей», — написал глава региона.

В мае в зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко. Он скончался в результате удара ракеты HIMARS. Священник занимал пост помощника командира по работе с верующими военнослужащими второй отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа. Антоний Савченко посмертно получил звание Героя России.