Военный священник Антоний Савченко погиб в зоне СВО

Атака ракетами HIMARS в зоне спецоперации унесла жизнь военного священника Антония Савченко. Об этом сообщила пресс-служба Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами

По ее данным, 32-летний священнослужитель погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей. Покойный являлся настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове.

«Упокой Господи новопреставленного убиенного иерея Антония во Царствии Твоем. Вечная память!» — написали в пресс-службе.

Ранее в Воскресенске открыли мемориальную доску в честь участника спецоперации Антона Комиссарова, погибшего в бою в сентябре 2024 года.

Он работал сварщиком на заводе АО «ОДК» «ВМЗ „Салют“», и в октябре 2023 года отправился в зону СВО. В церемонии открытия мемориальной доски участвовали родственники героя, педагоги и ученики лицея, а также муниципальные депутаты.