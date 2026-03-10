В зоне СВО погиб один из опытнейших военных летчиков Украины

В зоне СВО погиб командир украинской 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач. Его истребитель ликвидировали российские силы ПВО, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на Восточном направлении, в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач», — сообщили военные.

Он командовал 39-й бригадой тактической авиации, носил звание Героя Украины и являлся одним из опытнейших военных летчиков страны. С февраля 2022 года Довгач совершил сотни боевых вылетов, уничтожая дроны и ракеты, прикрывая ударную и бомбардировочную авиации. Полковник участвовал в боях за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области и остров Змеиный.

О том, что Довгач уничтожен вместе со своим Су-27, сообщил российский военкор Юрий Котенок в телеграм-канале. За Восточное направление ВСУ отвечает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица», оно охватывает территорию ДНР, ЛНР и часть Харьковской области.

Ранее на Купянском направлении погибли иностранные наемники Нацгвардии Украины. Они приехали из Латинской Америки.