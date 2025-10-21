«Окончательный крах». На Западе заявили об ужасной для ВСУ ситуации в ДНР
Аналитик Уотсон: ВСУ терпят крах в Донбассе под натиском ВС России
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Красноармейске, тем самым заставив украинцев бежать со своих позиций. Об этом сообщил в соцсети Х британский аналитик Алан Уотсон.
Он отметил, что в ходе наступления ВС России противник оставил для прикрытия отступающих бойцов около 1000 человек.
«Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе» — заявил Уотсон.
Красноармейск является одним из важнейших узлов ВСУ всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Ленино в Донецкой Народной Республике группировкой войск «Центр». Село расположено к западу от Красноармейска. Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих.